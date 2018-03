Heynckes sneert naar Dortmund: ‘Zover zal het bij Bayern nooit komen'

Er wordt de laatste tijd druk gespeculeerd over de toekomst van Robert Lewandowski, die in de nadrukkelijke belangstelling van Real Madrid en Manchester United zou staan. Bayern München-trainer Jupp Heynckes denkt niet dat de Poolse spits zomaar zal vertrekken en weet zeker dat hij geen transfer zal forceren.

“Robert wordt in de zomer dertig en heeft nog een contract tot medio 2021. Een voetballeven is kort, er worden onredelijk dingen gedaan”, zegt Heynckes in gesprek met BILD. Hij verwacht niet dat de Poolse spits een vertrek zal forceren, zoals Pierre-Emerick Aubameyang en Ousmane Dembélé bij Borussia Dortmund deden. “Zover zal het bij Bayern nooit komen. Het is voor de buitenstaanders duidelijk dat Bayern zoiets niet toestaat.”

“Bayern is een absolute topclub, die fantastisch geleid wordt. Alles verloopt in een goede sfeer en ik kan me dus ook niet voorstellen dat er zich hier een situatie zoals met Aubameyang en Dembélé voordoet”, vervolgt de oefenmeester. Volgens BILD heeft Bayern München met Girondins de Bordeaux contact opgenomen over Malcom, die naar verluidt zestig miljoen euro moet kosten.

“Ik ken de speler niet zo goed. Maar hij is zeker in het zicht bij onze scouts, waar Hasan Salihamidzic de leiding over heeft. Hij heeft hele duidelijke ideeën, weet precies wat voor spelers hij wil hebben en heeft spelers van wereldklasse in zijn hoofd”, concludeert Heynckes. Onder zijn bewind is James Rodríguez opgebloeid bij Bayern. “Toen ik kwam, was hij geïsoleerd. Er was nauwelijks communicatie met hem. Nu demonstreert hij zijn enorme potentie. Hij doet bepaalde dingen op intuïtie die anderen niet kunnen.”