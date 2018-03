‘PSV is een club die bij me past, maar América is weer iets heel anders’

Luuk de Jong sluit niet uit dat hij in de toekomst een transfer gaat maken. De spits voelt zich op zijn plek bij PSV, maar een avontuur zoals Club América voor hem in petto had, daar staat De Jong ook niet weigerachtig tegenover. De Jong vertelt verder over zijn vriendin, Nicolas Isimat-Mirin, zijn hattrick tegen Feyenoord, zijn recente omhaal en over Cristiano Ronaldo. Bekijk de video hieronder.