Barcelona brengt United en Liverpool slecht nieuws

De talentvolle Raf Crommentuijn gaat mogelijk aan de slag bij Aston Villa. De zestienjarige doelman van Sportclub Susteren heeft al een aantal keer meegetraind en krijgt ook de kans om zich in een oefenduel te laten zien. (1Limburg)

Barcelona is niet van plan om middenvelder Ivan Rakitic komende zomer te laten vertrekken.

(AS)

Genoa lijkt Internazionale af te troeven in de strijd om Domencio Criscito. I Rossoblu bieden de bijna transfervrije verdediger van Zenit Sint-Petersburg een vijfjarig contract en ook de kans om zijn trainersloopbaan bij de club te starten. (Sky Italia)