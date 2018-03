‘Bij Ajax heb je meestal de bal, hier heb je andere kwaliteiten nodig’

Riechedly Bazoer stelde veel supporters van Ajax teleur toen hij in de winter van 2017 besloot te vertrekken naar VfL Wolfsburg, maar hij heeft zijn ontwikkeling daar nauwelijks door kunnen zetten. De 21-jarige middenvelder speelde pas 21 wedstrijden voor die Wölfe en kwam dit seizoen 210 minuten in actie in de Bundesliga.

Paul Verhaegh heeft er desondanks vertrouwen in dat Bazoer gaat slagen en benadrukt in een interview met Voetbal International dat het talent ‘nog altijd een jonge speler’ is: “Het is voor hem zaak dat (talent, red.) verder te ontwikkelen en te zorgen dat hij went aan de Bundesliga. Aan de intensieve wedstrijden.”

“Bij Ajax, in de Nederlandse competitie, heb je meestal de bal, val je aan, domineer je wedstrijden. In Duitsland heb je ook andere kwaliteiten nodig. Vooral ook op defensief vlak. Dat zijn de stappen die Rich nu moet maken”, voegt de 34-jarige rechterverdediger eraan toe.

Bazoer, zesvoudig international van het Nederlands elftal, kwam dit seizoen zeven keer in actie in competitieverband en deed dat twee keer als basisspeler. Scoren deed hij nog niet voor de groenhemden. VfL Wolfsburg en Bazoer staan na 25 speelronden met 25 punten op de vijftiende plaats in de Bundesliga en hebben zeven punten meer dan Hamburger SV.