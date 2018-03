Speculaties over levensstijl Dembélé: ‘Deze vraag verrast me’

Ousmane Dembélé zou voor de nodige problemen zorgen bij Barcelona. De Catalanen maken zich volgens diverse Spaanse media zorgen over de levensstijl van de Franse aanvaller, die in de eerste seizoenshelft met een hamstringblessure kampte. Dembélé kreeg woensdagavond weer eens een basisplaats van trainer Ernesto Valverde in het vriendschappelijke treffen met Espanyol.

De wedstrijd om de Copa Catalunya eindigde in 0-0, maar na strafschoppen trok Barcelona uiteindelijk aan het langste eind. Dembélé deed iets langer dan een uur mee in het duel met Espanyol. “Hij probeerde in het spel betrokken te raken. Daarnaast heeft hij gewerkt aan zijn bewegingen en je ziet dat het beetje bij beetje beter gaat. We hopen dat hij dit ook kan vertalen naar wedstrijden in LaLiga”, zegt Valverde in gesprek met AS.

Valverde reageerde verbaasd op een vraag over de levensstijl van Dembélé buiten het veld. “Ik moet zeggen dat deze vraag me verrast. Alle spelers zijn op en top professioneel om in het weekend te kunnen presteren. Dembélé wordt bijgestaan door hele goede voedingsdeskundigen. We zijn blij met hem en ik ben ervan overtuigd dat we nog veel aan Ousmane zullen hebben”, concludeert de oefenmeester van Barcelona.

“We hebben een druk schema. Dit was een ideale kans om spelers minuten te geven die normaal gesproken niet vaak in actie komen. Daarnaast kon ik reserves aan het werk zien in een situatie waarin wat van ze gevraagd wordt”, vervolgt Valverde. “We begonnen dominant aan de wedstrijd, maar zij waren gevaarlijk vanuit de counter. In de tweede helft zakte het tempo wat in, maar ik ben tevreden. De spelers hebben zich laten zien in een situatie met de nodige druk. Nu richten we ons op Chelsea, die moeten we verslaan om ons te kwalificeren om de kwartfinale van de Champions League te bereiken.”