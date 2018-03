‘Ik denk niet dat Koeman hem erbij haalt om hem dan te laten vallen’

Ruud Vormer debuteert in de voorselectie van Oranje. De middenvelder werd woensdag opgeroepen door Ronald Koeman en Johan Boskamp verwacht dat de 29-jarige Vormer de schifting van volgende week vrijdag zal overleven.

“Je hebt jongens als Georginio Wijnaldum en Daley Blind, maar die spelen niet vaak. Ik denk niet dat Ronald hem erbij haalt om hem dan te laten vallen. Zo'n speler heb je nodig. Iemand met diepgang en scorend vermogen”, aldus de oud-trainer van onder meer Anderlecht in gesprek met Het Laatste Nieuws.

Dat Vormer op relatief late leeftijd debuteert in de selectie, is volgens de 69-jarige Boskamp niet per se vreemd: “Je mag niet vergeten dat er zes à zeven jaar geleden middenvelders van wereldklasse in het Nederlandse elftal speelden. Nu Ruud helemaal is opgebloeid, verdient hij dit gewoon. Zo moeilijk is dat niet.”

“Hij is een van de middenvelders die thuishoort in deze selectie. Dat heeft hij afgedwongen door een heel jaar op heel hoog niveau te spelen. Je kan niet meer om hem heen”, besluit Boskamp. Aanvoerder Vormer werd onlangs verkozen tot de beste speler van België en kreeg daartoe de Gouden Schoen uitgereikt door ex-bondscoach Louis van Gaal.