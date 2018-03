Son zit stuk na uitschakeling: ‘Maakt niet uit dat je Real hebt verslagen’

Juventus had het woensdag niet makkelijk, maar plaatste zich wel voor de derde keer in de laatste vier seizoenen voor de kwartfinale van de Champions League. Massimiliano Allegri vindt de plaatsing van la Vecchia Signora terecht, zo vertelde de trainer aan Mediaset.

“De jongens en de club verdienen de complimenten voor wat ze de laatste jaren presteren. Het was een prestigieuze overwinning op Wembley. We hebben op de juiste momenten gewacht, zijn geduldig geweest en hebben gewonnen. Over twee wedstrijden zijn we verdiend door”, aldus Allegri, die wel moest onderkennen dat Juventus het met name voor rust lastig had.

Heung Min Son kan NIET geloven dat Tottenham Hotspur uitgeschakeld is in de UEFA Champions League... 😨

“We ploeterden in de eerste helft, vooral doordat we snel balverlies leden en Tottenham scherp was in dat soort situaties. We bleven het team uit elkaar splijten met foute passes, maar na rust waren we meer gebalanceerd, compact en hielden we het goed dicht. De jongens hebben iets heel indrukwekkends bereikt”, aldus Allegri.

Bij Tottenham was de teleurstelling als vanzelfsprekend groot. Heung-Min Son zat na afloop stuk: “Het maakt nu niet meer uit dat je Real Madrid of Borussia Dortmund hebt verslagen. Juventus is opnieuw een goede ploeg, maar ik denk dat wij beter speelden. We verdienden het meer, maar voetbal gaat om doelpunten en zij hebben er op Wembley twee gemaakt. We moeten dit resultaat accepteren”, zo wordt hij geciteerd door Sky Sports.