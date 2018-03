Van Marwijk kent opvolger al bij Australië: ‘Dit is een grote eer’

Graham Arnold volgt Bert van Marwijk na het WK in Rusland op als bondscoach, zo maakt voetbalbond FFA bekend. De 54-jarige Australiër is momenteel de trainer van Sydney FC en heeft een contract getekend tot en met het eindtoernooi van Qatar in 2022.

Voormalig aanvaller Arnold speelde 56 keer voor zijn land en was tussen 2000 en 2009 zowel assistent- als interim-trainer van the Socceroos. Hij ging vervolgens aan de slag bij Central Coast Mariners en kwam via het Japanse Vegalta Sendai in het voorjaar van 2014 bij zijn huidige werkgever in Sydney terecht.

“Het is een grote eer om de nationale ploeg te trainen”, reageert Arnold. “Het is een baan waar ik altijd al geïnteresseerd in ben geweest en ik denk dat de timing perfect is. Ik ben voorzitter Steven Lowy, David Gallop en Luke Casserly dankbaar voor het vertrouwen dat zij in mij stellen. Ze hebben mijn volledige toewijding wanneer ik in juli begin.”

“Tot die tijd zal ik volledig gefocust blijven op mijn huidige werk bij Sydney FC. Het is een zware beslissing om de club te verlaten, maar ik ben vastberaden om de support terug te betalen met nog meer zilverwaar. Na vandaag zeg ik niets meer over de Australische ploeg, tot na het WK, uit respect voor Sydney FC en uit respect voor Bert van Marwijk.”