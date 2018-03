Dolblije Kluivert: ‘Dit is waar ik van jongs af aan naar uitkijk’

Justin Kluivert kan zijn geluk niet op nu hij is geselecteerd voor het Nederlands elftal. De achttienjarige aanvaller behoort tot de voorselectie voor de duels met Engeland en Portugal en volgende week vrijdag maakt bondscoach Ronald Koeman de definitieve groep voor de komende vriendschappelijke wedstrijden bekend.

“Kasper Dolberg feliciteerde me toen ik na de training de kleedkamer in kwam. Daarna kreeg ik van iedereen een handje. Ze zeiden: 'het Nederlands elftal'. En ik was dolblij, want dit is natuurlijk waar ik van jongs af aan naar uitkijk. Het gevoel is onbeschrijflijk”, reageert Kluivert in De Telegraaf.

De uitnodiging voor Oranje ziet Kluivert als ‘een bevestiging’ dat hij op de goede weg is: “Ik wil achter mijn vader aan. Patrick speelde voor Oranje en is zelfs nog een tijd topscorer geweest. Deze voorselectie motiveert me om nóg meer mijn best te doen.”

Kluivert kwam dit seizoen tot 28 officiële wedstrijden in het eerste elftal van Ajax en daarin was hij goed voor zeven doelpunten en vier assists. Het talent speelde eerder voor vrijwel alle vertegenwoordigende elftallen van de KNVB; zo bereikte hij in 2016 met Oranje Onder-17 de halve finale van het EK in Azerbeidzjan.