Trots en teleurstelling bij Tottenham: ‘Dit hoort bij de ontwikkeling’

Tottenham Hotspur leek woensdag hard op weg te zijn naar de kwartfinale van de Champions League, maar in het laatste half uur ging het toch nog mis. The Spurs kregen voor het eerst sinds september 2016 meer dan één Champions League-doelpunt tegen in een thuiswedstrijd en vonden hun Waterloo. Mauricio Pochettino toonde zich na afloop dan ook teleurgesteld in het resultaat.

“In minder dan drie minuten tijd kregen we twee goals om de oren. Het waren twee grote fouten en daardoor liggen we eruit”, aldus de manager voor de camera van BT Sport. “In beide wedstrijden verdienden we meer. Ik voel mij vooral trots. We hebben tot hun eerste goal fantastisch voetbal laten zien en hebben gewoon gedomineerd.”

Juventus komt er heel lang nauwelijks aan te pas, maar staat na drie bizarre minuten toch 'gewoon' voor! 😲 Geplaatst door voetbalzone op woensdag 7 maart 2018

“Natuurlijk zijn we teleurgesteld, maar ook dit hoort bij ontwikkeling. We blijven gewoon doorgaan, maar zijn wel erg teleurgesteld. We hebben veel kansen gecreëerd. Het is duidelijk dat we veel meer verdienden, maar het gaat er in het voetbal niet om wat je verdient, maar om wat je krijgt. Je moet doelpunten maken en er geen tegenkrijgen”, aldus de Argentijn.

“Juventus kwam twee of drie keer voor ons doel, maar als je een fout maakt, dan hebben zij de kwaliteiten om die af te straffen. We hebben tegen een massive team gespeeld, het was zwaar. Maar dit is wel een positieve les voor de toekomst. Dit soort wedstrijden en ervaringen heb je nodig om als speler te kunnen concurreren op dit niveau.”