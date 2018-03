Chiellini: ‘We wisten dat Tottenham defensief zwak en mentaal fragiel is’

Juventus was woensdag de onderliggende partij tegen Tottenham Hotspur, maar won wel met 1-2 op Wembley en verzekerde zich daardoor van een plekje in de kwartfinale. Giorgio Chiellini stelt dat de Italianen altijd hebben geloofd in een goed resultaat, zo vertelde hij aan de Italiaanse media.

“Het is de geschiedenis van Tottenham. Ze creëren altijd veel kansen om te scoren, maar aan het einde van de rit komen ze altijd iets tekort om het einde te halen. Wij geloofden in die geschiedenis”, aldus Chiellini. “We wisten dat Tottenham zwak was in verdedigend opzicht en mentaal fragiel”, voegde de Italiaans international eraan toe.

DIT IS PASSIE! 💪 Zie die reacties van Gianluigi Buffon en Giorgio Chiellini! Geplaatst door voetbalzone op woensdag 7 maart 2018

Juventus is nu 21 wedstrijden op rij ongeslagen, over alle competities bezien. Toch had het niet veel gescheeld of die serie kwam woensdag tot een einde, want the Spurs stonden tot het uur met 1-0 voor. “Het was een moeilijke wedstrijd, maar het was wel de wedstrijd die we verwachtten. We wisten dat we onze kansen zouden krijgen en die moesten benutten.”

“We hebben het goed gedaan en hebben ons geluk afgedwongen. We zijn van begin tot eind een team geweest en hebben het gewoon verdiend. Tottenham kreeg kansen en is een prima ploeg, maar weet dit type wedstrijden niet te winnen. Soms heb je daar een extra vonk voor nodig, misschien wel het winnen van een prijs. Maar wij hebben onze eigen ervaring en hebben er het maximale uitgehaald”, aldus Chiellini.