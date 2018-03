‘Juve is tot alles in staat, inclusief alles omgooien na 50 vreselijke minuten’

Juventus was woensdagavond een groot deel van de wedstrijd de onderliggende partij tegen Tottenham Hotspur, maar verliet Wembley wel met een 1-2 overwinning en een ticket voor de kwartfinales van de Champions League op zak. Andrea Barzagli was blij met de veerkracht die zijn ploeg na de openingstreffer van Heung-Min Son wist te tonen.

“We zijn tot alles in staat, inclusief vijftig vreselijke minuten waarna we het resultaat helemaal omgooien. Op een gegeven moment begonnen we goed te spelen en scoorden we twee keer”, reageerde hij na de wedstrijd voor de camera’s van Mediaset. “We moesten ook lijden en we hadden geluk met de paal (na de kans voor Harry Kane in de slotfase, red.), maar iedereen heeft geluk nodig in dit toernooi.”

“In de rust moesten we een paar dingen omzetten, maar boven alles moesten we gewoon geloof blijven houden in de goede afloop. We begonnen de tweede helft een beetje wankel, maar we stonden ook tegenover een enorm indrukwekkend team. Juventus heeft bewezen taai te zijn en als Juve één kwaliteit heeft, is dat taaiheid”, sloot de routinier af.