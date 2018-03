Juve verschaft zich in drie bizarre minuten toegang tot kwartfinale

Tottenham Hotspur is er woensdagavond, ondanks een goede uitgangspositie door het eerdere 2-2 gelijkspel in Turijn, niet in geslaagd Juventus uit de Champions League te wippen. De Engelsen waren een uur lang oppermachtig op Wembley en kwamen via Heung-Min Son verdiend op voorsprong. Treffers van Gonzalo Higuaín en Paulo Dybala in een tijdsbestek van drie minuten gooiden de wedstrijd na rust echter compleet overhoop en bezorgden Juventus uiteindelijk een 1-2 overwinning, waardoor de verliezend finalist van vorig seizoen zich op mag gaan maken voor de kwartfinales van het miljardenbal.

Juventus stond in de heenwedstrijd na negen minuten nog met 2-0 voor, maar moest de openingsfase van de return aan Tottenham laten. Gianluigi Buffon moest na een paar minuten al ingrijpen na een schot van Son en Harry Kane zag tien minuten later een poging net naast gaan. De thuisploeg kwam vlak daarna goed weg toen een overtreding van Jan Vertonghen op Douglas Costa niet met een strafschop werd bestraft, terwijl de Belg na een klein halfuur spelen wel geel kreeg na een forse charge op Dybala.

Ondanks dat Juventus loerde op de counter, slaagden de Italianen er maar mondjesmaat in om onder de druk van the Spurs uit te komen. Son loste een dikke vijf minuten voor rust nog een waarschuwingsschot, voordat hij een minuut later wel doel trof. Juventus leek een kans voor Dele Alli succesvol onschadelijk te hebben gemaakt, maar zag de bal in de voeten van Kieran Trippier belanden. De back vond zijn vrijstaande ploeggenoot aan de andere kant van het strafschopgebied, waarna Son half over de bal heen maaiend Buffon verschalkte.

Via een schot van Miralem Pjanic dat net naast het doel van Hugo Lloris eindigde deed Juventus bijna meteen iets terug en in de tweede helft konden de bezoekers door twee wissels van Massimiliano Allegri het duel toch naar zich toe trekken. De coach verving Blaise Matuidi en Mehdi Benatia door Kwadwo Asamoah en Stephan Lichtsteiner en die laatste speelde meteen een hoofdrol bij de gelijkmaker van La Vecchia Signora. Een voorzet van de Zwitser werd door Sami Khedira doorgekopt, waarna Higuaín zijn voet tegen de bal kon zetten.

Hier bleef het niet bij want nog geen drie minuten later stond de wereld voor beide ploegen compleet op z’n kop. Higuaín stuurde Dybala met een knappe steekbal op Lloris af en de Argentijn schoot de bal hoog in de touwen voor de 1-2. Terwijl de tijd begon te dringen zette Tottenham een slotoffensief op en Chiellini kon de bal maar net voor de voeten van Kane weghalen. Son tekende met nog ruim vijf minuten te gaan bijna voor zijn tweede goal van de avond, maar zijn schot vloog net langs het doel van Buffon. Doordat Barzagli in de slotminuut nog een bal van de lijn haalde bleef Tottenham met lege handen achter.