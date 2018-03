Manchester City laat zich in return verrassen door FC Basel

Manchester City heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van de Champions League. De return was door de eerdere 0-4 overwinning van de Engelsen een formaliteit, maar toch zal Josep Guardiola niet geheel tevreden zijn over het tweeluik. Het bezoek uit Zwitserland verliet het Etihad Stadium woensdag namelijk met een 1-2 zege op zak.

Guardiola gunde enkele basisspelers, onder wie Kevin De Bruyne, rust en zette spelers als Phil Foden en Yaya Touré in de basis. De thuisploeg nam meteen het heft in handen en na een kans voor Leroy Sané werd het na acht minuten 1-0: Sané zette een combinatie op met Foden en uiteindelijk was het Gabriel Jesus die de bal bij de tweede paal kon binnentikken. De Braziliaanse aanvaller maakte zijn eerste doelpunt sinds 18 november en maakte een einde aan een reeks van dertien duels zonder treffer. Heel lang kon Manchester City echter niet van de voorsprong genieten.

Mohamed Elyounoussi kon na ruim een kwartier spelen van dichtbij uithalen nadat een van richting veranderde voorzet van Blas Riveros plots voor zijn voeten was beland: 1-1. FC Basel deed door die gelijkmaker duidelijk vertrouwen op, al bleef Manchester City het spel wel domineren. Onder anderen Bernardo Silva kreeg nog een mogelijkheid, maar Tomas Vaclik was op zijn post en zorgde ervoor dat RotBlau met een remise de kleedkamer kon opzoeken. In de tweede helft probeerde Manchester City meteen naar voren te trekken, maar kansen leverde dat niet op.

De blauwhemden gingen ook steeds slordiger spelen en FC Basel leek tegelijkertijd wel vrede te hebben met de stand van dat moment. Guardiola vond het tijd om vers bloed in te brengen en verving Ilkay Gündogan door Brahim Díaz. De invaller liet zich meteen gelden met een fraaie rush, maar niet veel later werd het plots 1-2 voor FC Basel. Elyounoussi bereikte na veel gedribbel de mee opgekomen Michael Lang en die verraste Claudio Bravo met een hard schot in de korte hoek. FC Basel moest nog drie keer scoren om plaatsing voor de volgende ronde af te dwingen.

Trainer Raphael Wicky bracht Ricky van Wolfswinkel binnen de lijnen voor Dimitri Oberlin en hoopte met de Nederlander nog wat te forceren in de het laatste kwartier. Een grotere stunt zat er echter niet in voor de club uit het Alpenland. De zichtbaar geïrriteerde Guardiola schreeuwde zijn troepen in de slotfase naar voren en dat leverde een mogelijkheid op voor Díaz, maar er zou geen vierde doelpunt meer vallen. Manchester City kan zich nu richten op de Premier League-uitwedstrijd van komende maandag tegen Stoke City en kan dan een nieuwe stap zetten richting de titel.