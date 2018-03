Vormer debuteert in voorselectie: ‘Hij verdient het inmiddels wel’

Ruud Vormer werd woensdag door Ronald Koeman opgenomen in de voorselectie voor de duels met Engeland en Portugal. De middenvelder wordt daarmee beloond voor de sterke ontwikkeling die hij doormaakt bij Club Brugge. De 29-jarige Vormer is de aanvoerder van Club en won onlangs de Gouden Schoen van België.

Danny Blind begrijpt waarom Vormer is opgeroepen, zo vertelt de voormalig (assistent-) bondscoach woensdagavond bij Ziggo Sport: “Vormer verdient het inmiddels wel. Ik heb hem een jaar geleden ook bekeken, maar toen speelde hij meer aan de zijkant in een ander systeem. Maar goed, we zijn nu een jaar verder en hij heeft zijn niveau vastgehouden.”

“Hij is ook uitgeroepen tot de beste speler van België en dat is voor weinig spelers weggelegd in het verleden. Ik heb hem natuurlijk het laatste jaar niet gezien, maar wat ik lees heeft hij de lijn doorgetrokken. Dus het is niet onlogisch”, aldus Blind. Koeman maakt volgende week vrijdag de definitieve selectie van het Nederlands elftal bekend.

In januari zei Vormer overigens nog dat hij er niet wakker van ligt dat hij steevast wordt genegeerd voor zijn land: “Ikzelf ben niet meer gecontacteerd geweest door Oranje en eigenlijk hoeft het ook niet meer, hoor. Als ze me nu zouden vragen, dan weet ik niet zeker of ik zou gaan. Ga lekker met de jonge garde spelen. Ik word dit jaar dertig.”