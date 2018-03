Sandler sluit aan bij Manchester City: ‘Ja, die krijgt echt een kans’

Manchester City heeft de komst van Philippe Sandler nooit officieel bekendgemaakt, maar het staat vast dat de verdediger in de zomer naar het Etihad Stadium verhuist. John van ’t Schip gaat ervan uit dat de 21-jarige Sandler een serieuze kans gaat krijgen bij de club van manager Josep Guardiola.

“Ja, die krijgt echt een kans”, verzekert de trainer bij Veronica. “Ik geloof dat de hele Manchester City-selectie op het WK actief is, dus de voorbereiding is voor Philippe een uitgelezen mogelijkheid om met Guardiola samen te werken en ook te spelen.”

Of Sandler het niveau van the Citizens uiteindelijk gaat halen, dat is volgens Van ’t Schip ‘afwachten’: “Maar op dit moment is het te veel gevraagd. Philippe is een heel talentvolle speler die nog ontzettend veel moet leren. Als hij daar in de voorbereiding op het nieuwe seizoen mee kan trainen en wedstrijden kan spelen...”

Sandler, een cliënt van Mino Raiola, speelde voor AFC alvorens hij de overstap maakte naar de jeugdopleiding van Ajax. Hij speelde daar tot de zomer van 2016, want toen tekende hij een contract bij PEC Zwolle. De international van Jong Oranje speelde tot dusverre 27 wedstrijden in het eerste van De Blauwvingers.