Uitblinkende Cillessen bezorgt Barcelona Copa Catalunya

Barcelona heeft woensdagavond beslag gelegd op de Copa Catalunya, het jaarlijkse voetbaltoernooi tussen voetbalclubs uit de regio Catalonië. De club van trainer Ernesto Valverde was in Camp d’Esports in Lleide na strafschoppen te sterk voor Espanyol: 1-0. Jasper Cillessen groeide uit tot de grote held van Barcelona, want de doelman verrichtte in de reguliere speeltijd een paar goede reddingen én stopte de beslissende in de penaltyserie.

De doelman van het Nederlands elftal moest in de eerste helft een paar keer ingrijpen. Na zeven minuten stopte hij een inzet van Pablo Piatti met de borst, nadat Sergi Palencia de bal zomaar bij de aanvaller had ingeleverd. Cillessen had later ook een antwoord op een schot van de bedrijvige Adrià Carmona. Aan de andere kant was de beste kans voor Denis Suárez.

Opnieuw moet Jasper Cillessen in actie komen en opnieuw doet hij dat voortreffelijk. 💪 Lekker bezig! Geplaatst door voetbalzone op woensdag 7 maart 2018

De middenvelder kon afspelen, maar ging voor eigen succes en schoot vanaf de rand van het strafschopgebied over de kruising. Hij moest zich later vanwege een spierblessure in het linkerbeen laten vervangen door Christian Rivera. In de tweede helft kwam het eerste gevaar van Barcelona: Paco Alcacér vergat een afgemeten voorzet van Aleix Vidal echter binnen te tikken.

Espanyol liet zich in het tweede bedrijf ook niet onbetuigd en was ruim een kwartier voor tijd dicht bij de 0-1: Alex López kon na een mooie aanval uithalen, maar zag zijn schot weg gebokst worden door Cillessen. Later raakte Espanyol ook nog de lat. Aan de overzijde kreeg Alcácer een tweede goede kans: zijn kopbal na een vrije trap werd gekeerd. Het bleef 0-0 en hierna werden er direct penalty’s genomen. Espanyol miste twee keer: Sergi Darder schoot over en de inzet van José Jurado werd gekeerd door Cillessen.