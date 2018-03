Pieters baalt van beslissing: ‘Natuurlijk ben ik er niet blij mee’

Erik Pieters lijkt zijn basisplaats bij Stoke City te zijn kwijtgeraakt. Manager Paul Lambert gaf in de laatste twee wedstrijden de voorkeur aan Kostas Stafylidis en daar is de 29-jarige Pieters niet blij mee, zo vertelt hij in een interview met de Stoke Sentinel.

“Ik heb een gesprek gehad met de gaffer en hij heeft gezegd dat hij Kostas wil zien. Natuurlijk ben ik daar niet blij mee, maar ik ben momenteel niet het belangrijkste. Het gaat om de club en we moeten ervoor zorgen dat we in de Premier League blijven”, aldus de achttienvoudig international van het Nederlands elftal, die woensdag niet door Ronald Koeman werd opgeroepen.

FOTOSPECIAL 📸 | Ronald Koeman haalt de bezem door de selectie van OnsOranje! 🦁🇳🇱 Geplaatst door voetbalzone op woensdag 7 maart 2018

“Je moet jezelf ondergeschikt maken aan het team. Als dat bijvoorbeeld betekent dat Jack Butland in de spits moet spelen, dan moet hij daar ook gewoon akkoord mee gaan. Maar natuurlijk ben ik niet blij dat ik niet speel”, vervolgt Pieters. “Ik wil spelen, maar hopelijk heb ik tegen Southampton laten zien dat ik er klaar voor ben als ik opgeroepen word.”

Pieters kwam afgelopen zaterdag in de uitwedstrijd tegen Southampton na 23 minuten in het veld voor de geblesseerd geraakte Mame Diouf. De linkspoot speelde tot dusverre 176 wedstrijden voor the Potters en daarin was hij goed voor één doelpunt en negen assists. Eerder speelde Pieters voor PSV en FC Utrecht.