‘Paris Saint-Germain overweegt direct ontslag voor Emery’

Unai Emery zit op de schopstoel bij Paris Saint-Germain. Les Parisiens werden dinsdagavond na een 1-2 nederlaag uit de Champions League gekegeld door Real Madrid en volgens RMC overweegt voorzitter Nasser Al-Khelaifi om Emery per direct op straat te zetten.

Het radiostation meldt dat het stokje van de 46-jarige Emery tijdelijk overgenomen zou kunnen worden door Maxwell, de rechterhand van de sportief directeur, en assistent-trainer Zoumana Camara, waarna Mauricio Pochettino in de zomer aan de slag zou kunnen gaan bij PSG. De Argentijn is de topfavoriet voor PSG, zo klinkt het. Pochettino is overigens geen onbekende voor de koploper van de Ligue 1.

De manager van Tottenham Hotspur speelde van 2001 tot 2003 voor PSG en kwam in die periode tot zeventig competitiewedstrijden. De 46-jarige Pochettino heeft bij Tottenham nog een contract tot de zomer van 2021, terwijl Emery in het Parc des Princes vastligt tot het einde van het seizoen. De overige kandidaten om het permanent van Emery over te nemen, zijn Luis Enrique, Josep Guardiola, Antonio Conte en Diego Simeone.