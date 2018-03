Voormalig Arsenal-talent krijgt rood voor herhalen eigen naam: ‘Een fout’

Sanchez Watt speelde dinsdagavond met zijn ploeg Hemel Hempstead Town tegen East Thurrock United en beleefde een wedstrijd die hij niet snel zal vergeten. De aanvaller, die elf jaar in de jeugdopleiding van Arsenal actief was, ging op de bon bij scheidsrechter Dean Hulme en kreeg meteen daarop zijn tweede gele kaart toen de arbiter het een paar keer herhalen van zijn achternaam opvatte als een vorm van recalcitrant gedrag.

De scheidsrechter hield Watt een gele kaart voor en vroeg Watt om zijn naam, waarna de vleugelspits zijn eigen naam een aantal keer herhaalde. Hulme vatte dit echter op als ‘What? What? What?’, waarna hij Watt tot diens stomme verbazing een tweede gele kaart voorhield. Ploeggenoot Jordan Parked kwam echter snel tussenbeide om het misverstand uit te leggen, waarna Hulme de rode kaart meteen introk.

Hulme deed er na het duel alles aan om zijn vergissing recht te zetten: “Het was een menselijke fout. De scheidsrechter was mans genoeg om het te rectificeren. Ik denk dat iedereen het achteraf gezien wel amusant vond, inclusief de scheids. Hij kwam na de wedstrijd de bestuurskamer binnen en legde uit hoe hij een fout had gemaakt. Hij was erg verontschuldigend en zag er ook de lol van in. Om eerlijk te zijn floot hij een goede wedstrijd.”