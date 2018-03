Ajacied is na veertien maanden terug: ‘Ik voel me weer voetballer’

Vince Gino Dekker maakte afgelopen vrijdag zijn rentree bij Jong Ajax. De linksbuiten is hersteld van een knieblessure die hem veertien maanden lang aan de kant hield en deed twaalf minuten mee in de Jupiler League-wedstrijd tegen Almere City FC (1-2 winst). Dekker is blij dat hij weer terug is.

“Ik train weer lekker, heb minuten gemaakt en ben pijnvrij, dus ik zit er lekker in. Ik voel me weer voetballer, nadat ik een lange periode niks met voetbal heb gedaan, alleen maar had gerevalideerd. Ik heb alleen maar de gym gezien. Nu is het lekker om weer een balletje te trappen met de jongens”, zegt hij voor de camera van Ajax TV.

Dekker vond zijn lange revalidatieperiode ‘frustrerend’: “Je speelt bij Jong Ajax en ziet jongens doorbreken, terwijl je dat zelf ook wil. Met een blessure wordt het lastig. In eerste instantie zou het zes maanden duren, maar uiteindelijk nam het veertien maanden in beslag. Mentaal was het zwaar voor mij, maar mijn ouders en familie hebben mij er doorheen gesleept.”

Dekker werd in 2003 door Ajax weggeplukt bij DVS’33 en sloot zich aan bij de F’jes van de Amsterdamse club. Het talent tekende in de winter van 2013 een driejarig contract en maakte in augustus 2016 in de uitwedstrijd tegen Almere City zijn debuut in het betaald voetbal. Inmiddels staat Dekker op twaalf optredens in de Jupiler League, met drie doelpunten en drie assists tot gevolg.