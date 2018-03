Koeman laat PSV’er na goed overleg links liggen

De baan van Arsène Wenger bij Arsenal lijkt een zijden draadje te hangen. Paris Saint-Germain is bereid om de Fransman een uitweg te bieden en wil hem graag aantrekken als de opvolger van Unai Emery. (Football.London)

(The Sun)

Op 34-jarige leeftijd kan Glenn Murray mogelijk nog zijn interlanddebuut maken. De Engelse bondscoach Gareth Southgate denkt eraan om de spits van Brighton & Hove Albion op te roepen. (The Sun)

De middenvelder is na goed overleg met PSV niet opgenomen zodat hij eerst weer helemaal fit kan worden.

Verschillende clubs in de Premier League hebben het oog laten vallen op Eddie Howe. Bournemouth is er desondanks van overtuigd dat het zijn manager binnenboord kan houden. (Daily Mirror)

Internazionale is van plan om komende zomer een poging te wagen om Ángel Di Maria binnen te halen. I Nerazzurri zullen wel alleen contact opnemen met Paris Saint-Germain indien plaatsing voor de Champions League wordt gerealiseerd. (Tuttosport)