‘Een trainer met Eredivisie-ervaring kan zeker, we hebben een schaduwlijst’

Excelsior hoopt in maart een nieuwe trainer aan te stellen. De Kralingers nemen na dit seizoen afscheid van Mitchell van der Gaag, die na een jarenlange dienstverband de club achter zich laat. Algemeen directeur Ferry de Haan geeft aan dat de club momenteel ‘drukdoende’ is om te zien wat de mogelijkheden zijn.

“Ik denk echt dat we qua nieuwe spelers en qua financiële middelen weer verder kunnen komen. Dat we nu in een vroeger stadium zo goed als veilig zijn, is daarbij van belang”, zegt de sportbestuurder in gesprek met Voetbal International. De Haan geeft aan dat de Rotterdammers op zoek zijn naar ‘een bepaald type’, een vernieuwende trainer, die meedenkt op verschillende vlakken.

“Daarmee sluit je misschien ook een type trainer uit, maar ik moet eerlijk zeggen dat dat dan meer op gevoel is. Ik wil een trainer graag leren kennen”, aldus De Haan, die een oefenmeester met Eredivisie-ervaring niet uitsluit. “Een trainer met Eredivisie-ervaring kan zeker, maar het is geen must. We hebben wel een schaduwlijst, ik wist dat Mitchell geen vijf jaar hier zou blijven.”

De Haan moet de komende maanden flink aan de slag, want elf spelers van de huidige selectie hebben een aflopend contract, onder wie Luigi Bruins, Stanley Elbers, Jeffry Fortes, Anouar Hadouir, Ogmundur Kristinsson, Milan Massop en Theo Zwarthoed. “Met de spelers met aflopende contracten gaan we om de tafel. Het zou mooi zijn als we de mening van de nieuwe trainer daarbij kunnen betrekken.”