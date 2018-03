‘Ik ben behandeld als onbelangrijk persoon, die niets heeft gedaan voor PSG’

Lucas Moura verkaste afgelopen transferperiode van Paris Saint-Germain naar Tottenham Hotspur, nadat de Braziliaan in de Franse hoofdstad nauwelijks meer aan spelen toekwam. Tegenover France TV zegt de aankoop van ruim 28 miljoen euro dat hij nog altijd niet kan begrijpen waarom hij zo weinig krediet had bij PSG en met name Unai Emery.

De Braziliaan was vorig seizoen een van de smaakmakers van de Fransen, maar mocht in het eerste half jaar van de huidige voetbaljaargang slechts zes keer in actie komen. “Ik kan het niet begrijpen. Tot op de dag van vandaag begrijp ik het niet”, aldus de vleugelaanvaller. “Ik beleefde vorig seizoen mijn beste seizoen. Bijna clubtopscorer, veel assists, meest gebruikte speler en opeens begon ik het seizoen zonder te spelen.”

“Ik was alleen maar thuis en op de training. Bij de wedstrijden zat ik thuis, ik zat niet eens bij de groep. Ik had PSG kunnen helpen. Het meest frustrerende is dat ik weet dat ik de ploeg kon helpen, maar ik maakte er geen deel van uit, zonder te weten waarom”, vervolgt de 35-voudig international, die zegt lange tijd genoten te hebben van zijn verblijf bij PSG.

“Gedurende de afgelopen vijf jaar heb ik een heel mooi verhaal opgebouwd met Paris Saint-Germain, maar op deze manier met mij omgaan… Het was moeilijk om te verkroppen. Ik ben behandeld als een onbelangrijk persoon, die niets heeft gedaan voor de club.” De aanvaller won gedurende zijn tijd in Frankrijk in totaal dertien prijzen met les Parisiens, waaronder vier landstitels.