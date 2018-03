‘Feyenoord zou mooi zijn, ben nog altijd betrokken met wat daar gebeurt’

Het contract van Henk Fraser bij Vitesse loopt na dit seizoen af en de trainer weet nog niet wat hij na de zomer gaat doen. Zijn naam zingt de afgelopen weken nadrukkelijk rond bij Feyenoord als eventuele opvolger van Giovanni van Bronckhorst en de oud-verdediger, die als speler negen jaar actief was bij de Rotterdammers, zou een dienstverband in De Kuip niet bij voorbaat afwijzen.

“Ik ga rustig kijken wat er op mij afkomt, je moet altijd maar afwachten wie er geïnteresseerd is in jou. Feyenoord zou inderdaad een mooie club zijn. Ik ben ook nog steeds zeer betrokken met wat er daar gebeurt. Ik denk dat er zat trainers zijn die bij Feyenoord kunnen en willen werken”, vertelt hij in gesprek met RTV Rijnmond.

Fraser speelde voordat hij bij Feyenoord tekende voor FC Utrecht, Sparta Rotterdam en Roda JC Kerkrade en die laatste twee ploegen treffen elkaar zaterdagavond in Limburg voor een onvervalste degradatiekraker. De huidige trainer van de Arnhemmers verwacht ondanks alle druk en stress die de strijd tegen degradatie met zich meebrengt toch een goede wedstrijd.

“Sparta heeft wel het moment mee, na de overwinning bij ADO Den Haag. De druk zal liggen bij Roda, zeker omdat ze een thuiswedstrijd spelen. De supporters zullen de spelers volop aanmoedigen, aangezien Roda toch laatste staat.” Fraser heeft een lichte voorkeur voor de Spangenaren, waar hij zijn loopbaan begon, en Dick Advocaat en diens assistent Cor Pot zijn goede bekenden: “Maar ik gun het beide clubs niet om te degraderen.”