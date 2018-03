Liverpool-carrière per toeval ontstaan: ‘Ze hebben toen lootjes getrokken’

Trent Alexander-Arnold beleeft dit seizoen zijn doorbraak en heeft al drie keer weten te scoren voor Liverpoool in 21 wedstrijden. De negentienjarige rechtsback, die zich in 2004 aansloot bij the Reds, zegt dat hij zijn stap naar de Engelse topclub altijd al zag zitten. Zijn eerste dagen in het shirt van Liverpool kwamen echter met een gelukje tot stand.

De school van Alexander-Arnold kreeg van Liverpool de mogelijkheid om kinderen naar een driedaagse trainingskamp van de club te sturen. "Er waren te weinig uitnodigingen voor iedereen in onze klas, want iedereen wilde gaan. Dus ze hebben uit een hoed lootjes getrokken. Gelukkig kwam mijn naam tevoorschijn", zegt de jongeling in een interview met FourFourTwo.

“Ik ging met een glimlach op mijn gezicht daarnaartoe. Een scout ging na het einde van de sessie naar mijn moeder toe en vroeg haar om me twee à drie keer per week naar de academie te sturen. Als de mogelijkheid voorbijkomt, moet je die pakken. Zonder het me te realiseren, deed ik dat ook. Toen was het voor mij gewoon nog een kans om weer voor een paar dagen te voetballen."

Vroeger ging het talent kijken bij de trainingen van Liverpool: "Ik was een van die kinderen die zijn hoofd over het muurtje tilde om te luren naar de training. Als je zo jong bent en dicht bij het trainingscomplex woont, zijn zulke spelers je helden. Om ze maar voor even te zien, was ongelooflijk. Vanaf de Champions League-finale van 2005 was het altijd mijn droom geweest om eremetaal te behalen voor Liverpool."