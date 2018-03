‘Nu zijn voetballers alleen maar geïnteresseerd in rondjes lopen met de hond’

Juan Román Riquelme kan zich totaal niet identificeren met de huidige generatie profvoetballers. De oud-middenvelder van onder meer Barcelona, Villarreal en Boca Juniors vindt dat de spelers van tegenwoordig vooral met zichzelf bezig zijn en niet meer zoveel geven voor het voetbal als Riquelme en generatiegenoten van de oud-spelmaker dat deden.

"Wij hielden vroeger van voetbal. We interesseerden ons niet in dansjes (na het maken van een doelpunt, red.) of iets van gelijke strekking. Nu zijn de voetballers alleen maar geïnteresseerd in op de foto gaan met de hairstylisten en rondjes lopen met de hond", wordt de 55-voudig international van Argentinië geciteerd door ESPN.

"Ik hield er altijd van om alle spelers echt te kennen en was van mening dat ik iedere dag leerde door naar het voetbal te kijken. Ik voelde dat ik bijleerde. Nu zie ik dingen die echt niet konden vroeger. Ik weet niet of ik daarmee had kunnen omgaan. Godzijdank leef ik in een ander tijdperk", besluit de 39-jarige Riquelme, die in 2015 besloot zijn voetbalschoenen aan de wilgen te hangen.