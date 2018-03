Droom lonkt voor Oranje-debutant: ‘Had mensen ingelicht te knikken’

Woensdagmiddag maakte de KNVB bekend welke 33 spelers bondscoach Ronald Koeman heeft opgenomen in de voorselectie van Oranje in de aanloop naar de oefenwedstrijden tegen Engeland en Portugal. De naam van Wout Weghorst prijkt voor het eerst in de voorselectie van Oranje en daar is de spits van AZ erg trots op: "Ik heb gelijk mijn vriendin gebeld. Die wist het al."

"Ik wist natuurlijk dat het rond twaalf uur bekend zou worden gemaakt. Ik moet eerlijk zeggen dat ik al mensen had ingelicht (langs de kant van het veld, red.) om wat te knikken of signalen af te geven. Maar goed, je bent aan het trainen, daar is de focus op. Uiteindelijk riep de trainer (John van den Brom, red.) ons bijeen kwam hij met de definitieve mededeling", zegt Weghorst via de officiële kanalen van AZ.

De aanvaller geeft aan dat hij de laatste tijd zenuwachtig was: "De laatste twee dagen… En vannacht toch wel slecht geslapen. Er werd heel veel over gesproken en je weet dat het goed gaat en dat het zomaar kan gebeuren. De voorselectie is al een hartstikke mooie start. Op het veld was het dan ook een beetje ontlading, ja. Ik heb altijd gezegd: dit is de allergrootste droom die ik heb."