‘Hij zou me dan ophemelen: ‘Fucking hell, Rafa, what a player!’’

Het einde van de carrière van de 35-jarige Rafael van der Vaart nadert. De middenvelder van FC Midtjylland zegt in gesprek met FourFourTwo met een goed gevoel te kunnen terugkijken op zijn tijd bij Tottenham Hotspur, waar hij voetbalde onder manager Harry Redknapp. Van der Vaart is vol lof over de Engelsman, die hij bestempelt als een vaderfiguur.

"Hij was een magische vent, een vaderfiguur, maar Harry kon ook keihard zijn", zegt Van der Vaart, die in totaal 77 wedstrijden speelde voor de Engelse topclub. "Tijdens een teambespreking pakte hij dan een klein papiertje en schreef hij de basiself op. Dan zei hij dingen als: 'Geef de bal gewoon maar aan Luka (Modric, red.), dan probeert Luka Rafa te bereiken en dan win je de wedstrijd.'"

"Als ik dan een goede eerste helft speelde, zou hij me voor de rest van de spelers ophemelen, waarbij hij dingen zei zoals: 'Fucking hell, Rafa, what a player!' Hij gaf je een boost. Je zet een stapje meer voor iemand zoals hem. De stijl van Harry Redknapp paste heel erg goed bij mijn stijl", besluit Van der Vaart, die in totaal twee seizoenen actief zou zijn op White Hart Lane.