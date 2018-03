‘Man United is een van de beste ploegen ter wereld, maar dat zijn wij ook’

Manchester United en Liverpool nemen het zaterdagmiddag tegen elkaar op. In Engeland wordt er reikhalzend uitgekeken naar de kraker in de Premier League en ook Sadio Mané heeft zin om tegen the Red Devils aan te treden. De achterstand van Liverpool bedraagt twee punten op United, maar Mané is vastberaden dat gat te dichten.

"Het zal niet makkelijk worden, maar ik heb altijd gezegd dat we elke ploeg in de wereld kunnen verslaan", zegt Mané tegenover de Daily Mail. "Eerlijk gezegd: zij (Manchester United, red.) zijn een van de beste ploegen in Engeland, natuurlijk ook in de wereld, maar dat zijn wij ook. Het is de droom van elke speler om dit soort wedstrijden te spelen."

Ook Lorius Karius reist zaterdag vol zelfvertrouwen af naar Old Trafford, het stadion waar Liverpool sinds 2014 niet meer heeft weten te winnen. "Het is een grote wedstrijd voor ons, voor de club, voor de fans", aldus de doelman. "Het is heel spannend, met de ploegen zo dicht bij elkaar. Natuurlijk hebben zij een goede selectie en respecteren we ze, maar we vrezen ze niet."

Liverpool heeft vier van de vijf laatste competitiewedstrijden gewonnen en heeft zich ook gekwalificeerd voor de kwartfinales van de Champions League. "We zijn erg zelfverzekerd. We gaan van eigen kracht uit, we weten dat we ze kunnen verslaan. We willen ons weer direct kwalificeren voor de Champions League en de tweede plaats zou voor ons dan ideaal zijn."