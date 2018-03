‘Het werd Ronaldo wel vergeven dat hij protesteerde en Alves wilde schoppen’

Paris Saint-Germain werd dinsdagavond door Real Madrid uit de Champions League gewipt en Marco Verratti maakte het einde van het door les Parisiens met 1-2 verloren duel niet meer mee. De Italiaan kreeg ruim twintig minuten voor tijd wegens protesteren zijn tweede gele kaart van Felix Brych en moest gaan douchen. Mino Raiola is het niet eens met de uitsluiting van zijn cliënt.

“Het was een harde beslissing. Marco was tot dat moment een van de beste spelers op het veld en zijn protest kwam voort uit frustratie. Cristiano Ronaldo protesteerde ook, schaamteloos zelfs, maar kreeg geen kaart”, begint de zaakwaarnemer tegenover La Gazzetta dello Sport. “Misschien overdreef Marco, maar het was slechts frustratie van een speler die er alles aan wilde doen om zijn team naar de volgende ronde te helpen.”

“Het was een reactie die voortkwam uit instinct en wellicht uit trots. Tenslotte protesteerde Ronaldo ook een aantal keer op een schaamteloze manier en dat werd hem wel vergeven, zelfs toen hij probeerde om Dani Alves te schoppen”, gaat Raiola verder. “Eén rode kaart kan dat niet allemaal uitwissen. Verratti was tot dat moment een van de sterren van de wedstrijd, net zoals Alphonse Areola.”