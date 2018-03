Maduro populair bij de fans: ‘Zij vragen bijna dagelijks of ik terugkom’

Hedwiges Maduro sloot zich in 2008 aan bij Valencia, na vele jaren bij Ajax gevoetbald te hebben. De 33-jarige middenvelder, die momenteel actief is bij Omonio Nicosia uit Cyprus, zegt in gesprek met de NOS dat hij nog altijd populair is bij fans van de LaLiga-club: "Zij vragen bijna dagelijks of ik terugkom."

"Ze zeggen dan dat ze harde werkers zoals ik nodig hebben bij de club. Ik heb daarover ook veel aandacht en interviews in Spanje gehad. Daarnaast heb ik nog goede contacten bij Valencia. Geoffrey Kondogbia is een goede vriend van me. Ik heb hem eigenlijk geholpen om deze zomer naar de club te gaan en hij doet het nu heel goed."

Maduro was lange tijd basisspeler bij Valencia en was hard op weg om ook een vaste plaats in Oranje te krijgen. Het afscheuren van zijn enkelbanden gooide echter roet in het eten. "Toen ik in aanmerking kwam voor Oranje, was het echt wereldklasse. Dat besef ik ook wel. Ik was als basisspeler van Valencia niet eens zeker van een plaats in de selectie. Als ik daar nu zou spelen, zou dat wel anders zijn."

De kans is aanwezig dat Maduro terugkeert naar Valencia als hij met pensioen gaat. "De club heeft me al gezegd dat wanneer ik klaar ben met voetballen, ik het moet laten weten. Dan willen we kijken hoe we elkaar verder kunnen helpen. Dat zou bijvoorbeeld iets in de scouting kunnen zijn. Ik heb daar ook nog een huis, dus dan wordt het pendelen tussen mijn twee grote liefdes: Valencia en Amsterdam."