Van Anholt laat VS achter zich en duikt op bij Eredivisionist

Pele van Anholt revalideert momenteel bij Jong sc Heerenveen, zo meldt de Friese club woensdagmiddag via de officiële kanalen. De 26-jarige verdediger zit momenteel zonder club en traint mee met de selectie van trainer Chris de Wagt. Van Anholt komt terug van een zware knieblessure, die hij opliep tijdens zijn avontuur bij Los Angeles Galaxy.

Door de kwetsuur kwam Van Anholt tot slechts vijf wedstrijden voor de club uit de Major League Soccer. LA Galaxy besloot de optie in het contract van de verdediger niet te lichten, waardoor hij transfervrij is. Van Anholt debuteerde in 2011 in de hoofdmacht van de Friezen en speelde in totaal 127 competitiewedstrijden voor Heerenveen.

In de zomer van 2016 vertrok de verdediger transfervrij naar Willem II, waar hij tot 23 officiële optredens kwam. De verdediger vertrok na een seizoen bij de Eredivisionist om zijn loopbaan te vervolgen in Amerika. Medio 2017 tekende de vleugelverdediger een éénjarig contract bij LA Galaxy, waar zijn dienstverband van korte duur was. Het is onduidelijk of Heerenveen de verdediger wil contracteren.