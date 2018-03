Amerikanen bouwen ‘grootste club ter wereld’: ‘Wij willen een leidende rol’

LOS ANGELES - Op 29 april wacht voor Los Angeles FC de kroon op de totstandkoming van de club: de eerste wedstrijd in het gloednieuwe Banc of California Stadium tegen Seattle Sounders. Het hypermoderne stadion is de afgelopen jaren midden in het centrum van Los Angeles neergezet voor circa 285 miljoen euro en zit tijdens het openingsduel waarschijnlijk stampvol. Want ondanks dat LAFC in de afgelopen jaren vanuit het niets uit de grond is gestampt, beschikt het al over een indrukwekkende en fanatieke achterban.

Door Chris Meijer

Dat LAFC al zoveel fans heeft, is redelijk opvallend. De club speelde ruim een week geleden pas zijn eerste wedstrijd in de clubgeschiedenis, maar een half jaar voor dat duel waren er al circa 16.000 seizoenkaarten over de toonbank gegaan en waren alle 3000 businessseats in het stadion reeds verkocht. Nog voordat LAFC ook maar ergens leek op een voetbalclub, had het al twaalf verschillende supportersgroepen. Het is allemaal het resultaat van een gerichte marketingcampagne en een zeer gecontroleerde opbouw. Zes jaar geleden was LAFC namelijk niet meer dan een hersenspinsel van Henry Nguyen, een Amerikaans-Vietnamese zakenman.

Eye-opener

Nguyen was in 2012 aanwezig bij het Global Sports Summit in Aspen, waar clubeigenaren uit verschillende sporten jaarlijks bij elkaar komen. De zakenman was op tweejarige leeftijd vanuit Vietnam naar de Verenigde Staten gekomen en voetbalde in zijn jeugd, terwijl hij met zijn vader naar wedstrijden van de Washington Diplomats ging. Naarmate hij ouder werd, kreeg Nguyen ook steeds meer interesse in Amerikaanse sporten. Pas toen hij achttien jaar geleden terugkeerde naar Vietnam, realiseerde hij zich hoe groot soccer eigenlijk in de wereld is. “Het was een eye-opener toen ik terugkeerde naar Vietnam. Je leert eenmaal buiten de Verenigde Staten heel snel dat er maar één sport op de wereld is die er echt toe doet”, sprak Nguyen tegenover the Guardian. In Vietnam opende hij de eerste McDonald’s van het land en hij heeft een fortuin verdiend met verschillende ondernemingen. Nu zat het al een tijdje in zijn hoofd dat hij een eigen voetbalclub wilde oprichten.

Nguyen (midden), geflankeerd door Penn (links) en Guber (rechts).

Op de Global Sports Summit raakte Nguyen aan de praat met Don Garber, commissaris van de Major League Soccer (MLS). Garber vertelde dat de Amerikaanse competitie spoedig uit wilde breiden en dat klonk Nguyen als muziek in de oren. Hij legde op diezelfde conferentie contact met Tom Penn, mede-oprichter van de Global Sports Summit en voormalig bestuurder in het basketbal. Het klikte en het duo ging aan de slag om een groep investeerders bij elkaar te krijgen. Nguyen belde zijn vrienden Vincent Tan en Ruben Gnanalingam, die allebei ervaring hadden met het runnen van voetbalclubs. Tan is al jaren de eigenaar van Cardiff City, KV Kortrijk en FK Sarajevo, terwijl Gnanalingam vice-voorzitter van Queens Park Rangers is. De Maleisiërs zagen het wel zitten om mee te doen aan het idee van Nguyen.

De belangrijkste toevoeging was volgens het duo Peter Guber. De succesvolle filmproducer, die al eigenaar was van diverse sportteams, had een sterke band met Los Angeles. De groep investeerders had zijn oog laten vallen op Los Angeles en probeerde in eerste instantie LA Galaxy over te nemen, maar eigenaar AEG piekerde er niet over om de club van de hand te doen. “We wisten dat als we iets in Los Angeles wilden opstarten, we iemand aan boord moesten hebben die zijn roots hier heeft liggen. Peter voldeed hier perfect aan”, zei Nguyen tegenover Sports Illustrated. Nguyen, Penn en Guber kregen vervolgens een imposante lijst met investeerders uit de sport-, showbizz- en zakenwereld bij elkaar, met onder meer oud-basketballer Magic Johnson, oud-voetbalster Mia Hamm, oud-honkballer Nomar Garciaparra, acteur Will Ferrell en YouTube-oprichter Chad Hurley.

89 miljoen euro

Op 22 oktober 2015 maakte de groep officieel bekend dat het een nieuwe club in de MLS zou beginnen, die in 2017 zijn debuut zou maken in de competitie. Dit voornemen werd overigens later nog met een jaar uitgesteld. Los Angeles FC zou uiteindelijk de plek overnemen van Chivas USA, het noodlijdende Amerikaanse filiaal van het Mexicaanse Chivas de Guadalajara. De groep tikte een bedrag van 89 miljoen euro af om een plekje in de MLS te krijgen en ontvouwde direct de plannen voor een stadion in het centrum van Los Angeles. Bij de toelating tot de competitie had men afgesproken om een stadion te bouwen dat alleen voor voetbal gebruikt zou worden. “Deze kans brengt de twee dingen bij elkaar waar ik het meest van houd: dingen vanaf de grond opbouwen en sport. Voor mij is dit schitterend”, vertelde Nguyen in een interview met the Guardian. De groep investeerders had de kans om door te gaan als Chivas USA, maar men koos er bewust voor om een geheel nieuwe club uit de grond te stampen.

Foto via LAFC.

“Als je als nieuwe club een eigen identiteit wil hebben, is het allerbelangrijkste om een eigen stadion te hebben. Het stadion was dus het eerste en belangrijkste onderdeel van dit project”, aldus Nguyen. Met het stadion midden in het centrum van Los Angeles wil LAFC zich identificeren als de club van de stad. “LAFC is een alliantie van Koreanen, Mexicanen, blanken en zwarten. Niemand van ons woont in de buitenwijken, we komen allemaal uit het centrum”, sprak een fan tegenover het Duitse Sport. Vanaf het begin heeft LAFC geprobeerd om uit te stralen dat het een club is voor alle mensen uit Los Angeles, waarmee het enigszins, zonder dat uit te spreken, een tegenhanger is van stadgenoot LA Galaxy. Die club heeft toch altijd een meer glamoureus imago gehad en is de succesvolste voetbalclub van de Verenigde Staten. Vorig seizoen kende LA Galaxy een tegenvallend jaar en steeds minder mensen weten hun weg te vinden naar het StubHub Center, dat circa 25 kilometer buiten het centrum van Los Angeles ligt.

Volgens FourFourTwo is slechts vijf procent van de mensen in Los Angeles fan van LA Galaxy. “Wij denken dat onze sport mensen in een stad als Los Angeles kan verenigen. Er is een grote etnische diversiteit, de mensen komen van overal ter wereld. Maar ze hebben een gemeenschappelijke liefde: de sport. We kunnen het niet iedereen naar zijn zin maken, maar we geloven dat we een vertegenwoordiger van Los Angeles kunnen zijn in het hart van de stad. Dat is ons doel”, sprak Penn, die tegenwoordig president van de club is. In de ruim drie jaar die LAFC uiteindelijk nam om de club uit te rollen, gebruikte het een uitgekiemde campagne via social media om een achterban op te bouwen. De supporters kregen zeggenschap over de clubkleuren, die uiteindelijk zwart en goud werden, en de inrichting van het stadion. Een andere meevaller: LAFC nam een aanzienlijk deel van de fanbase van het in 2014 verdwenen Chivas USA over.

Het vak met supporters van LAFC tijdens de wedstrijd tegen Seattle Sounders (0-1).

Men ontwierp een gelikt logo en begon met merchandising. Zodoende werden er al petjes en shirts met het clublogo verkocht, terwijl de club niet eens spelers had. “We voelen het niet alsof we bezig zijn met marketing of dat we ergens speciaal op doelen. Het is eerder zo dat we ergens voor staan, ons merk vertegenwoordigd wordt en dat we onze beloften nakomen. We zijn heel erg gericht op de lokale gemeenschap en proberen een kampvuur te creëren, waar iedereen samenkomt en liedjes zingt”, aldus Penn in gesprek met Sports Illustrated. LAFC bouwde op de fundamenten van het verdwenen Chivas USA verder een jeugdopleiding. Zo had de club in de zomer van 2017 vrijwel alles goed voor elkaar. Het enige wat nog ontbrak: een trainer en spelers. Met Bob Bradley, eerder werkzaam bij onder meer de nationale ploeg van de Verenigde Staten en Swansea City, werd een grote naam binnengehaald als trainer. Samen met sportief directeur John Thorrington stelde Bradley vervolgens de selectie samen.

Carlos Vela

“Los Angeles is een geweldige stad, met veel diversiteit en een groot hart. Ik geniet ervan om een team samen te stellen waar de fans zich mee kunnen identificeren, een team dat de stad vertegenwoordigt”, sprak Bradley bij zijn presentatie. Het was dan ook geen toeval dat de eerste speler die door LAFC binnengehaald werd, 65-voudig Mexicaans international Carlos Vela was. Een deel van de aanhang van de club bestaat immers uit hispanics. Verder kwamen spelers als Laurent Ciman, Omar Gaber en Diego Rossi naar Los Angeles. Thorrington legde tegenover ESPN de keuzes uit. “We moesten eerst honderd procent zeker weten wat we precies wilden. Omdat je gerichter kan zoeken als je zoekt naar een bepaalde stijl, zijn we begonnen met de trainer. Het was een stuk moeilijker geweest voor mij als we begonnen waren met het zoeken van spelers zonder dat we eerst een trainer hadden.”

Bradley: "Ik geniet ervan om een team samen te stellen waar de fans zich mee kunnen identificeren, een team dat de stad vertegenwoordigt."

Grote namen als Wesley Sneijder en Zlatan Ibrahimovic werden reeds in verband gebracht met LAFC, maar voorlopig slaagde de club er nog niet om spelers van een dergelijk statuur binnen te halen. Stadgenoot LA Galaxy had in de voorbije jaren wel enkele topspelers in de gelederen, waaronder David Beckham, Robbie Keane, Nigel de Jong, Steven Gerrard en Ashley Cole. “Ik weet niet waarom men denkt dat onze identiteit verandert door de komst van LAFC. Wij zijn altijd de club geweest die het landschap heeft geprobeerd te veranderen. Toen we ons afvroegen of de MLS in de hele wereld bekend zou kunnen worden, besloten we met Beckham een wereldster te halen. Op dit moment nemen we de volgende stap in het tijdperk van Galaxy”, maakte Chris Klein, vice-president van LA Galaxy, zich geen zorgen over de concurrentie met LAFC in gesprek met the Guardian. De vraag bestaat of LAFC succesvoller zal zijn dan Chivas USA, dat er uiteindelijk niet in slaagde om de tweede club van Los Angeles te worden.

Afkijken in New York

“Het is moeilijk om te zeggen of ze het beter zullen doen dan Chivas USA, de tijd zal het leren. Toen Chivas kwam, was er hoop en optimisme dat zij het tweede team van Los Angeles konden worden”, vertelde Brendan Hannan, werkzaam bij LA Galaxy, tegenover FourFourTwo. Penn zei in een interview met ESPN dat men bij LAFC een voorbeeld heeft genomen aan New York. “We hebben goed gekeken hoe New York City FC het deed, aangezien zij moesten concurreren met New York Red Bulls. Zij hebben nu rivaliteit en de derby, maar wij komen op een markt waar de meest succesvolle club van het land zich al bevindt. Globaal trekt de stad Los Angeles mensen naar onze club. Daarnaast is het stadion belangrijk. Ik weet niet of een superster als Beckham voor ons al haalbaar is, maar we zullen in de toekomst ongetwijfeld de mogelijkheid krijgen om een dergelijke speler binnen te halen.”

Over ruim een maand wordt het stadion van LAFC geopend, met een staantribune die geïnspireerd is op die Gelbe Wand van Borussia Dortmund. Als het aan de club ligt, groeit het in de komende jaren uit tot een universele naam als de New York Yankees of de LA Lakers. Dat is iets waar voorlopig nog geen voetbalclub in de MLS in geslaagd is.”We hebben de aspiraties om bij de grootste clubs ter wereld te horen. Het zal niet zomaar gebeuren, misschien nog niet binnen tien jaar. Maar het is een doel dat we hebben gesteld. Ik geloof dat we die kant op kunnen met het voetbal in dit land. Wij willen een club zijn die daar een leidende rol in heeft”, liet Nguyen tegenover Sports Illustrated geen misverstand bestaan over de ambities van LAFC. Op sportief vlak is het in ieder geval goed begonnen, want als een van de weinige debutanten wist het zijn eerste wedstrijd in de MLS te winnen van Seattle Sounders (0-1). Ook de tweede wedstrijd, tegen Real Salt Lake, werd gewonnen, met 1-5. Op 31 maart wacht dan in de derde wedstrijd van het seizoen de echte prestigestrijd, als in het StubHub Center de eerste derby tussen LA Galaxy en LAFC in de geschiedenis op het programma staat.