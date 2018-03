Krul doet vurige oproep richting Koeman: ‘Hij is voor niemand bang’

Davy Pröpper maakte afgelopen zomer de overstap van PSV naar Brighton & Hove Albion en volgens Tim Krul heeft de 26-jarige middenvelder zich goed weten aan te passen aan het niveau van de Premier League. Op de clubsite van the Seagulls zegt de ervaren doelman dat Pröpper definitief moet worden opgenomen in de selectie van Oranje.

"Davy is onder de radar gebleven, maar ik ben onder de indruk. Hij moest wennen aan het fysieke van de competitie, maar nu wint hij duels op het middenvelder en is voor niemand bang. Hij heeft met Dale Stephens een geweldige wisselwerking. Het is niet altijd makkelijk in deze competitie in je eerste seizoen, maar hij heeft zich goed aangepast", aldus Krul.

"Hij is stil, maar op het veld laat hij zien wat hij moet doen. Hij doet zijn zegje wel op het veld. Hij moet echt geselecteerd worden in de definitieve selectie van Oranje voor de aankomende vriendschappelijke wedstrijden (tegen Engeland en Portugal, red.), omdat hij het goed heeft gedaan en aardig wat doelpunten heeft gemaakt de laatste tijd. Ik weet zeker dat hij zal spelen."

Pröpper is een van de 33 namen die door Koeman is opgenomen in de voorselectie van Oranje voor de aankomende duels. Ook Steven Bergwijn, Justin Kluivert, Marco Bizot, Guus Til, Hans Hateboer, Ruud Vormer en Wout Weghorst zijn voorlopig geselecteerd. Voor hen is het de eerste keer dat ze in de voorselectie zijn opgenomen.