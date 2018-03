Langeler selecteert 24 spelers; Bazoer, Eiting en Clement van de partij

In navolging van Ronald Koeman, bondscoach van Oranje, heeft ook Art Langer zijn voorselectie van Jong Oranje woensdag bekendgemaakt. De trainer heeft in totaal 24 spelers opgenomen in de voorlopige selectie voor de aankomende wedstrijden tegen België en Andorra. Carel Eiting, Pelle Clement, Michel Vlap, Arnaut Groeneveld en Teun Koopmeiners debuteren in de selectie.

Donderdag 22 maart speelt Jong Oranje op De Vijverberg een oefeninterland tegen België. Dinsdag 27 maart staat de EK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Andorra op het programma. Andorra staat momenteel laatste in de groep met een punt uit vier wedstrijden. Jong Oranje heeft acht punten uit vijf duels en staat op de tweede plaats.

De definitieve selectie maakt Langeler op vrijdag 16 maart bekend. De trainer van Jong Oranje kan wellicht geen beroep doen op enkele bekende namen die voorheen actief waren voor de ploeg. Guus Til (AZ), Steven Bergwijn (PSV) en Justin Kluivert (Ajax) zijn namelijk door Koeman opgenomen in de voorselectie van het grote Oranje voor de duels met Engeland en Portugal.

De voorlopige selectie van Jong Oranje:

Pelle van Amersfoort (sc Heerenveen), Juninho Bacuna (FC Groningen), Riechedly Bazoer (VfL Wolfsburg), Justin Bijlow (Feyenoord), Pelle Clement (Reading), Vito van Crooy (VVV-Venlo), Joël Drommel (FC Twente), Rick van Drongelen (Hamburger SV), Denzel Dumfries (sc Heerenveen), Carel Eiting (Ajax), Arnout Groeneveld (NEC), Justin Hoogma (TSG 1899 Hoffenheim), Oussama Idrissi (AZ), Gervane Kastaneer (1. FC Kaiserslautern), Teun Koopmeiners (AZ), Sam Lammers (PSV), Bart Nieuwkoop (Feyenoord), Yanick van Osch (PSV), Thomas Ouwejan (AZ), Bart Ramselaar (PSV), Pablo Rosario (PSV), Philippe Sandler (PEC Zwolle), Michel Vlap (sc Heerenveen) en Richairo Živkovic (KV Oostende).