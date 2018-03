Van der Vaart liep transfer bijna mis op deadline day: ‘Ik deed toen een dutje’

Rafael van der Vaart verkaste op 31 augustus 2010 van Real Madrid naar Tottenham Hotspur, maar het had weinig gescheeld of de overstap van de middenvelder naar de Premier League was niet doorgegaan. In gesprek met FourFourTwo zegt de routinier van FC Midtjylland dat hij op deadline day in slaap viel, terwijl zijn entourage een antwoord wilde van Van der Vaart.

“Het was erg last minute”, memoreert Van der Vaart. “José Mourinho (destijds trainer van Real Madrid, red.) was eerlijk tegenover mij over mijn kansen. Hij vertelde mij dat ze Mesut Özil hadden gekocht om hem op mijn positie te laten spelen. Hij zei dat ik kon blijven, maar dat ik niet in de basiself stond. Ik wilde toen graag nog een seizoen blijven bij Real Madrid. Ik ging vervolgens op trainingskamp met de nationale ploeg van Nederland.”

“Maar om ongeveer vier uur ‘s middags, op deadline day, belde mijn zaakwaarnemer me om te zeggen dat Tottenham geïnteresseerd was. Ik vroeg aan hem of ik er even over na kon denken. Hij zei dat ik binnen twee uur moest beslissen. Ik begon dingen te evalueren en deed toen een dutje… Opeens schik ik wakker van de telefoon die afgaat. Het was ongeveer 17.40 uur en mijn zaakwaarnemer zei dat ik op dat moment moest beslissen.”

“Ik dacht voor een split second na en zei: ‘Ja, laten we het doen!’ Ik had geen tijd om er rustig over na te denken of om erover te praten met iemand. Het was pure intuïtie. Al snel had ik door dat ik heel gelukkig was met mijn beslissing. Ik voelde me gelijk thuis”, aldus Van der Vaart, die in totaal 77 wedstrijden voor the Spurs speelde. Daarin scoorde de Nederlander 28 keer, terwijl hij 18 keer een medespeler in stelling bracht.