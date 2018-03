‘Turbo Timo’ droomt van de Premier League: ‘Pas later, als mijn Engels goed is’

Timo Werner werd de afgelopen tijd geregeld in verband gebracht met een transfer naar een Europese topclub. De 22-jarige spits van RB Leipzig geeft in gesprek met FourFourTwo toe dat hij droomt van spelen in de Premier League. Toch is hij nog niet direct van plan om die Roten Bullen te verlaten voor een avontuur in de Europese top.

“Ja, spelen in de Premier League zou een droom voor mij zijn. Er zijn twee of drie clubs waarvoor ik zou willen spelen en Manchester United is daar één van. Maar ik zal waarschijnlijk nog niet in de komende jaren de overstap naar Engeland maken. Pas later, als mijn Engels goed is. Ik voel me ook heel erg op mijn gemak bij RB Leipzig”, zegt Werner, die dankzij zijn snelheid de bijnaam Turbo Timo kreeg.

“Manchester United en Liverpool waren clubs waar ik veel naar keek. Dat zijn twee clubs waar ik een beetje fan van ben, ook door de mooie historie. Onder Sir Alex Ferguson won Manchester United alles en waren ze buitengewoon goed”, vervolgt de Duits international. “Liverpool heeft ook een geweldig stadion, met een fantastische sfeer. Mijn voorkeur gaat denk toch meer uit naar Manchester United. Ik ben nu op het punt waarop ik in de toekomst in een team zou willen spelen dat meedoet om de prijzen.”