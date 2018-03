‘Persoonlijk heb ik veel meer aan het uurtje dat Louis van Gaal langskwam’

Danny Buijs gaat volgend seizoen aan de slag als hoofdtrainer van FC Groningen. De huidige trainer van Kozakken Boys doorloopt momenteel de opleiding Coach Betaald Voetbal, maar stelt dat het vooral belangrijk is om van andere trainers te leren. Zo liep Buijs afgelopen zomer een aantal dagen mee met Ronald Koeman bij Everton.

The Toffees waren in de voorbereiding op trainingskamp in De Lutte. “Heb ik drie dagen lang alles mogen zien en horen, uitvoerige gesprekken gevoerd over voetbal. Met alle respect, dan leer je pas écht wat over de manier waarop je naar voetbal kunt kijken, hoe je het vak benadert, met spelers omgaat. Ik vreet die verhalen”, vertelt Buijs in gesprek met Voetbal International. Als speler keek hij naar eigen zeggen ook al naar zijn trainers.

“Ik noteerde wat ik goed vond, wat niet werkte en was zo onbewust al bezig me te ontwikkelen”, zegt de oefenmeester. Buijs noemt de opleiding Coach Betaald Voetbal ‘absoluut interessant’. “Maar persoonlijk heb ik veel meer aan het uurtje dat Louis van Gaal langskwam. Of de lezing van Marcel Brands, die heel open en eerlijk de werkwijze van PSV uitlegde.” Komende zomer gaat Buijs aan de slag bij FC Groningen, maar hij benadrukt dat hij geen ‘tovenaar’ is.

Buijs wil de supporters van FC Groningen dan ook niet allerlei dingen gaan beloven. “Ik ken toch de wetten van het profvoetbal. Mijn carrière is nu een eregalerij aan hoogtepunten, maar na vier keer op rij verliezen in Groningen trekken ze me zo van het paard af. Het is mijn drive dát te voorkomen.”