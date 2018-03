Jol vol lof: ‘Misschien Pogba en Vidal, maar Mous kan het beter’

Mousa Dembélé is bezig aan zijn zesde seizoen als vaste basisspeler van Tottenham Hotspur. Manager Mauricio Pochettino is zeer gecharmeerd van de Belgisch international en ook Martin Jol spreekt lovend over de middenvelder. De ex-manager van Tottenham Hotspur, die bij Fulham nog samenwerkte met Dembélé, is onder de indruk van wat de Belg laat zien in de Premier Leauge.

"Hij speelt enorm op kracht, en dat al dertien jaar. Soms dacht ik: nu moet ik hem rust geven, maar het zweet brak me uit om een wedstrijd zonder hem te beginnen. Hij was mijn beste speler”, laat Jol optekenen in de Volkskrant. Dembélé speelde bij Willem II en AZ in een aanvallende rol, maar onder Jol kreeg de middenvelder meer verdedigende taken. “De druk om te scoren wilde ik bij hem wegnemen. In Engeland moet een spits scoren en een nummer 10 eigenlijk ook.”

Jol zag op de trainingen wat Dembélé in zich had. Tijdens de oefenvormen zag de trainer zijn pupil ‘achteloos ballen van heel ver in de kruising rammen’. "Op het middenveld was hij degene met de ideeën, het loopvermogen, maar ook de beste balveroveraar”, klinkt het. “Na elke wedstrijd tegen een topclub zoemde vooral zijn naam rond. Er is bijna geen middenvelder die zo makkelijk kan en durft te passeren op dat niveau. Misschien Pogba en Vidal, maar Mous kan het beter.” In de Premier League kwam Dembélé dit seizoen 22 keer in actie. Scoren deed hij nog niet.