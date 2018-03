Casillas onder de indruk: ‘Een prachtig gebaar van de supporters van Liverpool’

Met een daverend applaus toonden de fans van Liverpool dinsdagavond hun respect voor Iker Casillas, De doelman van FC Porto speelde op Anfield wellicht zijn laatste wedstrijd in de Champions League. De 36-jarige Casillas nam het applaus dankbaar in ontvangst. “Het gebeurt niet vaak dat de fans klappen voor een speler van de tegenstander.”

“Het was een prachtig gebaar van de supporters van Liverpool”, vertelde Casillas, die vlak voor tijd een knappe redding had op een kopbal van Danny Ings. De doelman hield voor de 56e keer zijn doel schoon in de Champions League: 0-0. Daarmee scherpte de Spanjaard zijn eigen record aan. Het was echter niet voldoende om de volgende ronde te bereiken, daar Liverpool in het heenduel met 0-5 had gewonnen.

Edwin van der Sar is met vijftig 'clean sheets' de nummer twee op de eeuwige ranglijst. Gianluigi Buffon kan de Nederlander vanavond evenaren, in het Champions League-weerzien tussen Tottenham Hotspur en Juventus. De teller van Casillas in de Champions League staat nu op 167 duels in het hoofdtoernooi van de Champions League, waarmee hij eveneens recordhouder is. “Wow, ik denk dat al mijn spelers bij elkaar niet aan zoveel wedstrijden komen”, zei Jürgen Klopp bewonderend.

Casillas beschikt over een aflopend contract met FC Porto en de kans is groot dat hij aan het einde van het seizoen vertrekt. De Portugese club moet afscheid nemen van enkele grootverdieners. De legende van Real Madrid wordt in verband gebracht met een overgang naar Qatar, de Verenigde Staten en Real Betis.