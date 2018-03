Forse kritiek op ‘zwak’ PSG: ‘Ideeën zijn niet te koop, ze missen heel veel’

Na een dubbele nederlaag (3-1 en 1-2) tegen Real Madrid is het Champions League-avontuur van Paris Saint-Germain ook dit seizoen geëindigd in de achtste finale. De verwachtingen rond les Parisiens waren hooggespannen, maar Arrigo Sacchi zag de ploeg van trainer Unai Emery dinsdagavond naar eigen zeggen behoorlijk zwak spelen.

“Real Madrid kwam een hele zwake tegenstander tegen. Paris Saint-Germain is alleen een groep spelers. Ideeën zijn niet te koop, PSG mist heel erg veel dingen”, zegt Sacchi, die als trainer tweemaal de Europa Cup I won met AC Milan, in gesprek met Mediaset. Door de vroege uitschakeling in de Champions League lijkt de baan van PSG-trainer Unai Emery haast onhoudbaar te zijn geworden.

“Emery is een goede trainer, maar hij moet de club wel achter hem hebben. Maar het belangrijkste is dat de spelers zijn ideeën volgen”, vervolgt de Italiaanse oud-trainer. “Het begrip ‘wedstrijdinstelling’ is misschien abstract, maar het verklaart het verschil tussen PSG en Real. In Europa heb je mentaliteit nodig, maar ook een goede wedstrijdinstelling. Dat is even nauw aan elkaar verbonden als een scenario en een film.”