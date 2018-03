‘Miljoenentransfer Barcelona op de tocht na terugkeer van trio naar Brazilië’

Het is de vraag of de transfer van Arthur naar Barcelona doorgang zal vinden. Volgens de woensdageditie van Marca zitten de koploper van LaLiga, Gremio de Porto Alegre en het management van de 21-jarige middenvelder niet meer op een lijn in de onderhandelingen die de voorbije dagen in Catalonië hebben plaatsgevonden. De meest verkochte sportkrant van Spanje schrijft zelfs dat de gesprekken als ‘stukgelopen’ kunnen worden beschouwd.

Algemeen directeur Carlos Amadeu, clubadvocaat Gabriel Vieira en zaakwaarnemer Jorge Machado reisden vorige week naar Barcelona af. Het was een signaal dat de transfer bijna in kannen en kruiken was, met enkele goede gesprekken in Brazilië tussen alle partijen als basis. Men bereikte zelfs een principe-akkoord over een transfersom van dertig miljoen euro, plus tien miljoen euro aan bonussen. Het drietal ondervond op Spaanse bodem echter dat het standpunt van Barcelona op verschillende gebieden plots was veranderd, zo klinkt het.

Barcelona probeerde naar verluidt een lager transferbedrag af te dwingen, zette vraagtekens bij de constructie van de transfer en kwam uiteindelijk met een lager salarisvoorstel voor Arthur op de proppen. Het drietal kwam tot de conclusie dat de gesprekken niet voort konden worden gezet en zal vandaag terugkeren naar Brazilië. Volgens Marca staat de deur voor Internazionale, dat ook interesse heeft, weer wagenwijd open.

Het feit dat Arthur een plaats als speler van buiten de Europese unie zou moeten innemen binnen de selectie van Barcelona heeft mogelijk een rol gespeeld. Met Paulinho, Yerry Mina en Philippe Coutinho zit de club al aan het maximum van drie spelers, al is laatstgenoemde door de afkomst van zijn vrouw bezig om ook de Portugese nationaliteit aan te nemen. De Catalanen wilden Arthur sowieso niet eerder dan januari volgend jaar verwelkomen.