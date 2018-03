Draxler haalt uit na ‘late wissel’: ‘Zoals je kan zien, ben ik best wel boos’

Julian Draxler kwam dinsdagavond een kwartier voor tijd in het veld in het duel tussen Paris Saint-Germain en Real Madrid voor Ángel Di Maria. De stand was op dat moment al een aantal minuten 1-1 en al snel nadat de Duitser in het veld kwam, tekende Casemiro voor de 1-2. Draxler toonde na afloop allerminst begrip voor de beslissing van trainer Unai Emery om hem niet eerder te brengen.

“Ik begreep er niet veel van. De 1-1 viel, maar aan die stand hadden we ook niets. Daarom dacht ik dat we een beetje druk vooruit moesten zetten en offensief moesten spelen. Ik weet niet precies wat er aan de hand was. Maar ik was wel een beetje verrast en, zoals je kan zien, best wel boos”, zegt Draxler in een interview met de ZDF. Door een rode kaart voor Marco Verratti speelde Paris Saint-Germain op dat moment al met tien man.

“We speelden met een man minder, maar toch viel de 1-1. Het hele stadion wist echter dat we de wedstrijd niet meer om konden draaien, omdat de intensiteit op het veld te laag was. Real Madrid speelde het met vertrouwen uit en leek geen moment zenuwachtig”, vervolgt de Duits international. “Wij speelden de hele wedstrijd wel heen en weer achterin, maar daarmee kan je niet scoren. Je moet druk zetten op Real Madrid als je 3-1 achter staat, maar dat hebben we niet gedaan.”

“We hadden vanaf het begin druk moeten zetten op de tegenstander. Dat hebben we niet gedaan en daardoor is deze uitschakeling ons verdiende loon. In de zomer is er 400 miljoen euro gespendeerd en iedereen zei hoe alles ging veranderen, maar we zijn toch weer in de achtste finale uitgeschakeld. Ik ben ervan overtuigd dat dit team veel kan geven, maar je ziet toch dat we nog iets missen om een grote prijs als de Champions League te passen. Dat moet ons aan het denken zetten”, besluit Draxler.