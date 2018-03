Liverpool maakt indruk: ‘Geen enkele club zal tegen ze willen spelen’

Voor het eerst sinds 2009 staat Liverpool weer in de kwartfinales van de Champions League. Daar hoort de Engelse club volgens manager Jürgen Klopp ook thuis. “Voor mij is het geen grote verrassing dat we bij de laatste acht zitten”, verzekerde hij dinsdagavond. “Het voelt goed, maar eerlijk gezegd zijn we nog niet tevreden. Wij horen hier ook thuis.”

Na een eclatante zege van drie weken geleden in Portugal (0-5) was Liverpool al vrijwel zeker van een vervolg in de Champions League. Virgil van Dijk kreeg rust en Mohamed Salah deed alleen het laatste kwartier mee. Op het eigen Anfield kwam Liverpool in een weinig verheffende wedstrijd geen moment in de problemen (0-0).

“De volgende ronde wordt heel moeilijk, met zeven andere teams die ook heel goed zijn. Misschien zitten daar nog vier Engelse ploegen bij, dat maakt het niet makkelijker. Maar we willen meer, we willen naar de halve finales.” Commentator Rio Ferdinand denkt dat de Merseyside-club een outsider is om de Champions League te winnen. “Ze hebben de potentie om er vol voor te gaan. Op dit moment wil je niet tegen Liverpool spelen.”

“Het maakt niet uit wie je bent in dit toernooi. Ze hebben die drie voorin”, verwees Ferdinand naar Salah, Roberto Firmino en Sadio Mané. “Ze zijn in vorm, ze spelen intensief, Anfield is voor iedereen een lastig stadion, de snelheid in het team. Liverpool is voor elke club een zeer lastige tegenstander.” Frank Lampard was het met de oud-verdediger eens. “Ze hebben een geweldige stijl voor de Champions League. Vooral in uitwedstrijden.”

“Ze spelen solide en kunnen met hun geweldige snelheid voorin ontzettend veel pijn doen in een counteraanval. Als de fans op Anfield achter de spelers gaan staan, kunnen ze thuis iedereen verslaan. Geen enkele club zal tegen ze willen spelen”, zo stelde Lampard.