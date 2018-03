PSV grijpt de macht: ‘De voetbalhoofdstad van ons land? Dat is niet Amsterdam’

PSV is deze eeuw met afstand de best presterende ploeg van Nederland. De Eindhovense club werd sinds de eeuwwisseling al negen keer landskampioen en is nu hard op weg om de tiende landstitel in achttien jaar binnen te slepen. Een moyenne van meer dan een op twee. De vraag is dan ook waar nu de voetbalhoofdstad van Nederland ligt.

"De voetbalhoofdstad van ons land? Dat is niet per se meer Amsterdam, nee," zegt Youri Mulder woensdag in het Algemeen Dagblad. “Maar dringt het eigenlijk genoeg door, het feit dat de panelen zó zijn verschoven? Ik denk het niet. Als je ziet hoe wij analytici ons best moeten doen om het in praatprogramma's over PSV te hebben...”

Mulder schuift als analyticus regelmatig op televisie aan. “Gedonder en intriges bij Ajax. Gezeur over randzaken bij Ajax en Feyenoord; dat wordt meteen groot. Altijd maar die koningsdrama's, Shakespeare aan de Amstel of de Maas. En daar gaat het altijd eerder en langer over dan over voetbalacties uit een wedstrijd van PSV, waar koningsdrama's niet bestaan."

Ronald Waterreus liet zondagavond bij Rondo van Ziggo Sport weten dat PSV meer is dan een club met een gemoedelijke sfeer. “Vergis je niet. Die 'gemoedelijke' sfeer van de Herdgang gaat wel hand in hand met een hard prestatieklimaat. Laat dat maar aan Phillip Cocu over als trainer. En aan een directie met Toon Gerbrands aan het roer.”