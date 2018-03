‘Ajax worstelt met positie Van der Sar; mogelijk andere rol’

Ajax staat als vanouds in brand. Met name de rol van algemeen directeur Edwin van der Sar staat ter discussie. Erelid Arie van Os uitte dinsdag forse kritiek op het functioneren van de oud-doelman en stelde dat hij er verstandig aan doet zelf te vertrekken. Volgens De Telegraaf staat Van Os intern niet alleen met zijn kritische kanttekeningen.

Van der Sar werd na de verloren Europa League-finale al aangerekend dat hij de raad van commissarissen niet had geïnformeerd over het dreigende vertrek van Peter Bosz. Hij wilde niet aan de eisen van de oefenmeester voldoen en nam, aanvankelijk zonder medeweten van de rvc, afscheid van de technische staf. De keuze voor Marcel Keizer als opvolger van Bosz werd als de volgende directieblunder bestempeld.

Het advies van de bestuursraad, die in dezen geen beslissingsbevoegdheid heeft, en rvc om Keizer in ieder geval bij te laten staan door een ervaren coach werd door de directie in de wind geslagen. Vervolgens werden bij de noodzaak en het tijdstip van het ontslag van Keizer én het vroegtijdig benaderen van Erik ten Hag openlijk vraagtekens gezet.

Van der Sar erkende al eerder geen miljoenenbedrijf te kunnen leiden. Hij was destijds voorstander van het langer aanblijven van toenmalig algemeen directeur Michael Kinsbergen, maar hij werd door de inmiddels vertrokken rvc-voorzitter Hans Wijers alsnog in het diepe gegooid. Niet iedereen staat achter een vertrek van Van der Sar, zo verzekert het dagblad. Bij de rvc werd er door diverse leden op aangedrongen de oud-international in een andere functie te behouden voor de organisatie.

Van der Sar is immers een uitstekend bestuurslid van de European Club Association (ECA) en een belangrijke troef tijdens commerciële trips in het buitenland. De algemene opinie binnen Ajax is dat Van der Sar te veel naar de verkeerde mensen heeft geluisterd.