Emery: ‘Teleurstellend, maar niet dat we van Real Madrid verliezen'

Het winnen van de Champions League was voor Paris Saint-Germain dé doelstelling van dit seizoen, maar de selectie van Unai Emery strandde dinsdagavond al in de achtste finales van het toernooi. Drie weken na de 3-1 nederlaag in het Santiago Bernabéu moest PSG ook in eigen huis het onderspit delven tegen titelverdediger Real Madrid: 1-2. Voorzitter Nasser Al-Khelaïfi was na afloop diep teleurgesteld over het ‘fiasco’ in Europa.

Al-Khelaïfi wilde niet vooruitlopen op eventuele consequenties voor Emery, die voor het tweede jaar op rij de Europese ambities niet kan waarmaken. “Het is niet het moment om iets te veranderen. Iedereen is erg overstuur. We zullen in alle rust gaan praten over wat we moeten veranderen”, benadrukte de sportbestuurder, die stelde dat de spelers in mentaal opzicht klaar waren om voor de ommekeer te zorgen. “Voor de wedstrijd zag ik aan hun ogen dat ze er klaar voor waren.”

“In de eerste helft waren we ook veel beter dan Real. Maar ze hebben meer ervaring. We hebben het over Real Madrid…” PSG gaf onder leiding van Al-Khelaïfi honderden miljoenen uit aan nieuwe spelers. Daar heeft de club geen spijt van, zo benadrukte hij. “We zijn gelukkig met onze investeringen, we geloven in onze spelers. We willen doorgaan met het project.” Emery wilde niet veel kwijt over zijn toekomst als trainer. “Nu de wedstrijd voorbij is, moeten we in alle rust alles gaan analyseren. We moeten ons gaan focussen op de prijzen die we nog kunnen winnen.”

“We wisten van tevoren dat deze wedstrijden van grote invloed waren op ons seizoen. Het is teleurstellend dat we nu al uitgeschakeld zijn, maar niet dat we van Real Madrid verliezen.” Emery ziet geen obstakels in de weg die PSG wil volgen. “Iedereen wil dat het succes zo snel mogelijk komt. We moeten over deze teleurstelling heenstappen en naar de toekomst kijken. Met geduld bouwen aan een toekomstig team dat deze competitie kan winnen. Bij mijn komst zei ik dat ik zeker wist dat dit team de Champions League zou winnen. Wellicht komend seizoen of het seizoen erna.”

“Of Real Madrid superieur was? Het resultaat uit de heenwedstrijd was geen juiste weerspiegeling van wat er op het veld gebeurde. In de return wél", oordeelde de Spaanse coach tot slot. "We hebben de negentig minuten wellicht niet goed benut. Wij hebben wellicht veertig procent goed gespeeld en Real Madrid zestig procent. Hun doelpunt zorgde ervoor dat onze kansen slonken. En na de rode kaart voor Marco Verratti helemaal. In het heenduel hadden we mogelijkheden en waren we minimaal aan elkaar gewaagd. Helaas konden we daar onze dominantie niet uitbuiten. En Real Madrid legde daar de basis voor het bereiken van de volgende ronde. Ze zijn verdiend door.”