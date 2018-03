Sergio Ramos: ‘Hij weet als geen ander welke beslissingen de beste zijn’

Real Madrid plaatste zich dinsdadavond voor de achtste keer op rij voor de kwartfinales van de Champions League. De titelverdediger versloeg Paris Saint-Germain dinsdag in Parc des Princes met 1-2, nadat drie weken geleden in Spanje al met 3-1 was gewonnen. “De complimenten zijn voor de spelers. We hebben een serieuze wedstrijd gespeeld en het was ook belangrijk dat we hiertoe in staat waren”, vertelde Zinédine Zidane na afloop.

“We hebben de heen- en terugwedstrijd gewonnen”, benadrukte Zidane, die erkende dat het elke keer moeilijk is om een basiself samen te stellen. “Ja, we hebben geweldige spelers. Vandaag (dinsdag, red.) hebben mijn keuzes goed uitgepakt. De invallers hebben het ook goed gedaan. Het succes is van iedereen, op deze manier kunnen we verder.”

Voor Gareth Bale was in Parijs alleen een rol als invaller weggelegd. “Ja, hij zal zeker meer willen spelen”, erkende Zidane, die de Welshman liet invallen voor Karim Benzema. “We hebben veel wedstrijden. We gaan door waar we met zijn allen mee bezig zijn. Jij vraagt mij naar één speler, maar iedereen is belangrijk en daar kijk ik naar. Hij stond ook vanavond niet in de basis, maar hij zal aan spelen toekomen. Hij is belangrijk en dat zal niet veranderen.”

Zidane wilde niet al te veel van het succes opeisen. “Ik ben er om spelers erin te zetten en eruit te halen en om een wedstrijd goed voor te bereiden. Op tactisch gebied was dit de wedstrijd die we verwachtten. Het zijn uiteindelijk de spelers die een wedstrijd winnen. Dat is de sleutel. We geloven in wat we doen.” In LaLiga en Copa del Rey was echter een ander Real Madrid te zien. “Ja, daar hebben we moeilijke momenten gehad. Dat maakt deel uit van het voetbal. Het is moeilijk om altijd hetzelfde niveau vast te houden.”

“Je moet de moeilijke momenten accepteren en blijven werken. Je kan niet altijd alles winnen.” Sergio Ramos was blij met het bereiken van de kwartfinales, maar benadrukte dat er nog niets gewonnen is. “Erg blij, erg tevreden met het werk, met de geweldige wedstrijd die we hebben gespeeld”, zei de captain annex verdediger. “Dit was een moment om te laten zien dat we nog meedoen en dit is ook goed voor ons zelfvertrouwen. Blij met de volgende ronde, maar we hebben nog niets gewonnen.”

Ramos loofde het tactische plan van Zidane. “Dat was succesvol en deed PSG veel pijn. Hoog druk zetten en we hebben ze via de zijkanten pijn gedaan, de plekken waar ze ruimte lieten liggen. Een wedstrijd met veel intensiteit, veel fysieke arbeid en waarin je niet van opgeven mocht weten. Ook niet nadat we op voorsprong kwamen en na de rode kaart van Marco Verratti. Het team heeft geweldig werk verricht.” Zidane liet Toni Kroos, Isco, Bale en Luka Modric op de bank beginnen. “Zidane zit op de plek om beslissingen te nemen en hij weet als geen ander welke beslissingen de beste zijn.”