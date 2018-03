Real beleeft na doelpunt Ronaldo probleemloze avond in Parijs

Real Madrid heeft zich ten koste van Paris Saint-Germain geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League. Nadat De Koninklijke de heenwedstrijd vorige maand al met 3-1 had gewonnen, werd PSG dinsdagavond ook in Parijs over de knie gelegd: 1-2. Cristiano Ronaldo opende de score vlak na rust, voordat Marco Verratti met rood van het veld werd gestuurd. Edinson Cavani tekende daarna nog wel voor de gelijkmaker, maar door een laat doelpunt van Casemiro stapte het team van Zinedine Zidane opnieuw als winnaar van het veld.

Real Madrid trad zeker niet op volle oorlogssterkte aan in het Parc des Princes. Toni Kroos en Luka Modric moesten vanwege recent blessureleed genoegen nemen met een reserverol, terwijl ook Isco en Gareth Bale niet aan de aftrap verschenen. Dat leverde basisplaatsen op voor onder anderen Mateo Kovacic, Marco Asensio en Lucas Vázquez. De thuisploeg had op zijn beurt niet de beschikking over de geblesseerde Neymar en slaagde er zonder zijn sterspeler nauwelijks in de bezoekers uit Spanje het vuur aan de schenen te leggen in de eerste helft.

Sterker nog: Real Madrid was de bovenliggende partij in de eerste 45 minuten en kreeg enkele uitstekende mogelijkheden om de score te openen. Alphonse Aréola bleek echter tot tweemaal toe een sta-in-de-weg. De doelman van PSG redde na een kwartier voetballen eerst katachtig op een kopbal van Sergio Ramos en hield even later ook Karim Benzema van een doelpunt af, door oog in oog met de spits zijn doel klein te houden. PSG liet in aanvallend opzicht weinig zien, maar dook in de slotfase van de eerste helft toch nog gevaarlijk op voor het doel van Real Madrid. Kylian Mbappé schoot uit een moeilijke hoek echter op Keylor Navas.

Ronaldo wist in de eerste helft niet zijn stempel op de wedstrijd te drukken en liet zich al vroeg gaan, door na een duel met Dani Alves een natrappende beweging te maken jegens de verdediger van PSG. Na de onderbreking liet de Portugese vedette zich echter van een betere kant zien. Nadat Ronaldo al vroeg in de tweede helft een goede kopkans gemist had, opende hij zes minuten na rust alsnog de score in de Franse hoofdstad. Asensio kon na balverlies van Alves aan de wandel met de bal, waarna de middenvelder met een intelligente pass Vázque wegstak. Die had vervolgens een perfecte voorzet in huis op Ronaldo, die van dichtbij geheel vrijstaand kon binnenkoppen: 0-1.

Die treffer was voor PSG reden om alle remmen los te gooien. Thiago Motta werd op het middenveld geslachtofferd voor Javier Pastore, maar de aanvallende bedoelingen van de Franse grootmacht konden al gauw de ijskast in, doordat Verratti halverwege de tweede helft zijn tweede gele kaart van de avond ontving vanwege commentaar op de arbitrage. Asensio trof vlak na het wegsturen van Verratti de buitenkant van de paal namens Real Madrid, vlak voordat Cavani negentien minuten voor tijd plots wat terugdeed. De Uruguayaan gaf het laatste zetje na een rommelige situatie voor het doel. Een slotoffensief zat er echter niet meer in voor PSG, dat tien minuten voor tijd zelfs nog de 1-2 om de oren kreeg door toedoen van Casemiro. De middenvelder schoot raak via een verdediger van PSG.